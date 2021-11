Tchad : un marché moderne et un dépôt de vivres inaugurés au Kanem

Le coût des travaux s'élève à 234.900.000. La cérémonie s’est déroulée en présence des différents responsables de la province du Kanem.



Dans son allocution, le chef de canton Hassan Ahmat Adam souligne qu’il y a 6 ans, un hôpital a été inauguré. Aujourd’hui, c’est un marché moderne et un dépôt de l’ONASA, en plus de l’ouverture officielle de la saison hippique 2021-2022 par l’AEARCT.



« La localité d’Areyourou s'est transformée pour devenir un centre qui compte un hôpital, un marché moderne, un dépot de l'ONASA et une course hippique », s’est félicité Hassan Ahmat Adam.



De son côté, le gouverneur du Kanem, Ousman Brahim Djouma, estime que des bonnes volontés ont été à l’écoute de la population. « Nous avons demandé aux opérateurs économiques et aux cadres de contribuer au développement de la province et nous avons la réponse aujourd'hui devant nous à Areyourou. Ce sont les filles et fils de la localité qui ont porté cette initiative », selon le gouverneur.