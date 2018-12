Tchad : un mécanisme de sanction des fautes médicales en perspective

Le gouvernement envisage d'implémenter plusieurs "mesures fortes" dans le secteur de la santé dès 2019, parmi elles la responsabilisation des praticiens de la santé au Tchad. Il va mettre en place un mécanisme d'identification et de sanctions des fautes médicales en collaboration avec I'Ordre des Médecins du Tchad.



Le ministère de la Santé souhaite également renforcer les capacités d'accueil des services d'urgence et le redéploiement du personnel en province.



Par ailleurs, il envisage la systématisation d'un contrôle régulier sur l'étendue du territoire national en vue du respect strict de la réglementation en matière de création et de gestion des établissements privés de santé.



Pour accompagner la mise en oeuvre de ces mesures, le budget du ministère de la Santé publique devrait s'accroitre de 9% en 2019.