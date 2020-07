Tchad : un militaire lynché à N'Djamena après avoir tué un garagiste avec une arme

N'DJAMENA - Un homme a été violemment lynché hier, mardi, au quartier Champs de Fil par plusieurs dizaines de jeunes en colère, après avoir tiré avec une arme sur un garagiste.



Le garagiste est décédé, a confirmé aujourd'hui la Police nationale à Alwihda Info.



L'auteur du tir mortel est un militaire, précise une source policière.



À l'origine du drame, il s'agit d'un conflit qui a dégénéré suite à des regards, selon la Police. Le militaire, armé, était assis à proximité de sa victime lorsqu'il lui a demandé : "Pourquoi tu me regarde ?".



La victime a répondu : "C'est toi qui me regarde". S'en est suivi



L'auteur du meurtre a été arrêté par la police. Il est poursuivi pour homicide volontaire.