Tchad : un militaire tué dans une course-poursuite avec la douane à Pala

Un militaire a trouvé la mort dans une course poursuite à Pala ce vendredi 25 mars 2022.



Des agents de la douane de Pala ont renversé mortellement un agent de l'Armée nationale tchadiennes (ANT) roulant avec un fût de carburant à bord d'une moto.



Le drame s'est déroulée à Erdé-baïdo à l'entrée Ouest de la ville de Pala.



Les parents de la victime ont déposé le corps au bureau de la douane. Ils ont barricadé l'axe principal non loin de la douane.



La gendarmerie et la police nationale ont pris position au niveau de la douane pour dissuader les manifestants armés des bâtons et faire régner l'ordre.