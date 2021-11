Tchad : un millier d'armes saisies en deux mois par la commission de désarmement

​Le président de la commission mixte de désarmement, le général Taher Youssouf Boy, a présenté ce 4 novembre, des armes saisies en deux mois d'opérations, du 31 août au 4 novembre 2021.



1012 armes de différents calibres ont été saisies, soit un total de 2321 armes saisies depuis le début des opérations il y a quatre mois.



"Nous ferons plus d'efforts afin d'atteindre les coins et recoins du pays pour récupérer toutes les armes de guerre détenues illégalement par nos concitoyens", affirme le général Taher Youssouf Boy. Il se félicite du travail abattu en un temps record et lance un appel à ceux qui détiennent encore illégalement des armes de guerre de les déposer.