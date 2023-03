Tchad : un millier de femmes de charité réunies à Sarh pour un séminaire sur la tradition chrétienne

Plus d’un millier de femmes de charité venues des différentes provinces du Tchad participent à un séminaire national à l’église baptiste francophone de Sarh. Le thème de la rencontre est « La femme chrétienne face à la tradition ». Cette rencontre, qui a débuté ce 31 mars 2023, vise à rassembler les femmes d’une église autour des écritures pour des formations spirituelles et pour diffuser la bonne nouvelle.



La secrétaire générale de la région de Sarh, Dénétambaidjé Isabelle, a souligné que toutes les femmes de charité doivent être unies dans la vérité biblique et dans une attitude de profonde humilité pour être éclairées. La présidente nationale, Mme Nanga née Kadja, a quant à elle, souligné que ce séminaire est un événement majeur pour l'église baptiste de Sarh et qu'il favorisera la communion fraternelle entre les femmes et les relations avec d’autres mouvements confessionnels.



En dehors des enseignements bibliques, un marché de denrées alimentaires a été installé dans l'enceinte de l’église baptiste francophone de Sarh où l'on trouve de tout. Le séminaire prendra fin le dimanche 02 avril 2023.