Tchad : un mini-forum provincial à Laï sur l’éradication du ver de Guinée

Il s’est tenu ce mercredi 15 mai 2024 à Laï, un mini forum provincial de mise en œuvre de la déclaration de Ndjamena du 23 février 2024. Le coup d’envoi des travaux a été donné par le gouverneur de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahemi.



Ce mini forum provincial de Laï, est une occasion offerte à toutes les parties prenantes de la Tandjilé, de trouver des solutions pour résoudre les nombreux difficultés et problèmes qui handicapent la mise en œuvre des interventions qui freinent l’atteinte de l’objectif d’éradication de la maladie du ver de Guinée.



Pour le coordonnateur du programme national du ver de Guinée, Youssouf Ali Haggar, la province de la Tandjilé est l’une des provinces endémiques qui risque de retarder l’éradication de cette pathologie au Tchad et voir dans le monde entier.



Le représentant du centre Carter, Dr Abdalla Meftuh note pour sa part que l’éradication de cette maladie demande la contribution de tout un chacun. A cet effet, il réitère l’engagement du centre Carter d’accompagner le gouvernement dans sa lutte d’éradication de cette maladie au Tchad.



Officiant la cérémonie d’ouverture, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahemi, a souligné que l’éradication du ver de Guinée au Tchad est l’une des priorités des plus autorités du pays. Pour ce faire, il invite tout le monde à mettre la main à la patte pour barrer la route à cette maladie.



Prennent part à ces assises, les autorités administratives et militaires, les leaders religieux et traditionnels, ainsi que les organisations des femmes et jeunes de la Tandjilé.