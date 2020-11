Tchad : un ministre d'État saoudien reçu à la Présidence

Le président de la République accordé samedi une audience au ministre d’État saoudien chargé des Affaires africaines, Ahmad Ben Abdel-Aziz Kattan. Il est porteur d’un message verbal du roi Salmane Ben Abdel-Aziz Al-Saoud.



La dernière rencontre entre Idriss Déby et le ministre d’Etat saoudien remontait au 4 octobre 2020.



Le message verbal attrait au renforcement de la coopération entre le Royaume d’Arabie Saoudite et le Tchad, indique la Présidence, sans donner plus de détails.



La question de la lutte contre le terrorisme a été également abordée. Pour les deux pays, l’éradication de ce mal tentaculaire passe surtout par une mutualisation des efforts.