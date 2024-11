Tchad : un mort dans des affrontements intercommunautaires dans la province du Lac

Des affrontements intercommunautaires ont éclaté hier, vendredi, entre les tribus bariwou et Ndjkeya dans la localité de Ngouri marchouwouri, département de Wai, située à 225 km au nord de la capitale, suite à l’inauguration d’une mosquée dans une zone contestée, rapportent plusieurs sources locales à Alwihda Info.



Un jeune homme nommé Oussama Youssouf, âgé de 18 ans, a été tué par des tirs des forces de l’ordre qui tentaient de rétablir l’ordre. Une femme a également été blessée, souffrant d’une jambe fracturée. « Depuis hier à 12h30, la mosquée qui a déclenché cet incident tragique reste fermée, et les parents de la victime refusent d’enterrer leur fils », témoigne un dignitaire local. Ces deux communautés partagent des liens géographiques, culturels et linguistiques.