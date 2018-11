Tchad : un mort dans un conflit entre éleveurs et agriculteurs à Pala

Un agriculteur a été sauvagement abattu dans son champ de coton par trois éleveurs. La scène s'est déroulée le 18 novembre dernier dans le village Gamboke.



Parti pour surveiller son champ de coton le soir du 18 novembre, M. Vaibra Leambreo ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec la mort. La victime a surpris des bœufs dans son champ de coton. Elle a tenté de réagir et c'est à ce moment que trois bouviers ont surgi, l'ont maîtrisé et lui ont assené des coups de couteaux. Ils ont ensuite pris la fuite.



Pour l'heure, un présumé auteur a été arrêté dans le cadre de l'enquête.



Les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont monnaie courante dans le Mayo Kebbi ouest, surtout pendant la période des récoltes.