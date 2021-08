Tchad : un mouvement citoyen sensibilise contre les messages de haine et de division

Dans son intervention, le conférencier Mbahnoel Armand a exhorté la jeunesse à s'unir et travailler contre les discours mensongers et déchirants qui circulent sur les réseaux sociaux mais aussi par la voix d'acteurs politiques. Pour lui, cela met en jeu la prospérité du pays. "Notre pays doit être inscrit sur le patrimoine de la paix et de la stabilité", a déclaré Mbahnoel Armand.



Le coordinateur du Mouvement citoyen pour la sauvegarde des intérêts de la jeunesse, Mbailassem Mairo Casimir, a estimé que "le Tchad a vraiment besoin de la jeunesse pour être construit". Selon lui, il est clairement constaté que les réseaux sociaux sont utilisés au Tchad pour des règlements de compte à caractère ethnique. Alors qu'ailleurs, "les jeunes lisent beaucoup au lieu de poster sur les réseaux sociaux".



Mbailassem Mairo Casimir prévient que cette allure n'aide pas le pays. "Les politiciens eux, ils nous utilisent avec leurs discours divisionnistes", déplore-il.



Le coordinateur préconise de la cohésion sociale et davantage de cohabitation pacifique pour se concentrer sur le développement.