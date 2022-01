Tchad : un nouveau bus pour les étudiants à Ati

Le directeur général du Centre national des oeuvres universitaires (CNOU), Ali Waïdou, accompagné du directeur des oeuvres universitaires, Adoum Youssouf Mabami et du chef de service de transport, Boukar Adoum Tchéré, a remis officiellement ce 19 janvier la clé d'un nouveau bus destiné au transport des étudiants de l’Université des Sciences et Technologie d’Ati.



La cérémonie de remise a eu lieu en présence du gouverneur du Batha, Djimta Ben Dergon, et du président de l'Union national des étudiants du Tchad (UNET), Ahmat Mahamat Hidir.



Après la capitale, les provinces réceptionnent progressivement des bus flambants neufs acquis par l'État pour renforcer le transport des étudiants.