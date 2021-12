Tchad : un nouveau commandant de groupement de la garde nomade installé à Moundou

Le commandant du groupement de la Garde nationale nomade du Tchad (GNNT) pour la province du Logone Occidental, le colonel Mahamat Akimi a été officiellement installé dans ses fonctions ce 20 décemvre 2021 à l’occasion d’une cérémonie qui s’est déroulée à la place de l’indépendance de Moundou.



C’est le directeur général de la GNNT, le général Abakar Choua Allahi qui a présidé la cérémonie en présence du secrétaire général de la province du Logone Occidental, Tchizeubeu Sidang Basil, des autorités administratives, civiles et militaires de la province.



Installant le nouveau commandant dans ses fonctions, le directeur général de la GNNT a demandé aux éléments de reconnaitre désormais le colonel Mahamat Hakimi comme nouveau chef et d’obeir à ses ordres.



Le passage des troupes en revue, la remise de l’étendard et le défilé militaire sont les temps forts qui ont marqué cette cérémonie qui a draîné une foule.



Le commandant entrant de la GNNT de la province du Logone Occidental a mis les troupes sous sa responsabilité aussitôt après son installation.