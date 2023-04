Tchad : un nouveau convoi d'une dizaine de véhicules militaires français en route pour le Logone Oriental

Un convoi d'une dizaine de véhicules militaires français s'est mis en route ce matin du 30 avril, au départ de N'Djamena, pour apporter de la logistique sur le chantier d'infrastructure militaire en cours dans la zone de Doba, province du Logone Oriental, a appris Alwihda Info.



Plus tôt cette semaine, un convoi de l'armée française et tchadienne s'est rendu dans la même province. Un officier de presse de l'armée française a confirmé que cette mission visait également à travailler sur les infrastructures militaires de la province.



L'officier de presse de l'armée française a tenu à rassurer la population en précisant que la présence des militaires français et tchadiens dans la province était axée sur le développement socio-économique de la province du Logone Oriental. La population ne doit donc pas s'inquiéter de la présence de ces militaires.