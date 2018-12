Tchad : un nouveau gouverneur installé au Tibesti pour restaurer l’autorité de l’Etat

Le ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah a présidé, ce vendredi 28 décembre 2018 à Bardai, la cérémonie d’installation du nouveau gouverneur de la région du Tibesti.



Le gouverneur sortant de la région de Tibesti, le général Ahmat Dadi Bazine s'est félicité de la qualité de travail abattu avec ses collaborateurs à la tête de la province de Tibesti au cours des 11 mois de service qu’il a passé parmi eux. Il les a invité à garder le même rythme de travail avec son successeur.



Le gouvernement reconnait la situation de précarité



Après la passation du commandement entre les deux gouverneurs, le ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale a affirmé dans une déclaration solennelle que le gouvernement de la 4ème République est parfaitement soucieux de la situation de précarité administrative, économique et sociale.



Selon lui, le manque d'autorité effective de l’Etat est la conséquence du délaissement de la région du Tibesti. Le ministre Mahamat Abali Salah a souligné que le nouveau gouverneur doit prendre sa responsabilité pour corriger ces manquements administratifs. Il promet de remettre les choses à leur véritable place.



La restauration de l'autorité de l'Etat



Le Ministre Mahamat Abali Salah a prévenu le nouveau gouverneur de la province du Tibesti qu'il a désormais la lourde charge de restaurer pleinement l’autorité de l’Etat dans cette partie du pays. Le gouverneur entrant Abdramane Ali Mahamat a invité les autorités administratives et traditionnelles à une franche collaboration dans le travail.



La signature d'un procès verbal entre les deux gouverneurs en présence du ministre a mis un terme à la cérémonie de passation de service.