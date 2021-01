Tchad : un nouveau greffier installé au Tribunal de grande instance de Tiné

Toutes pratiques contraires l'exposera à des sanctions disciplinaires, a affirmé le procureur. Le nouveau chef secrétaire du parquet d'instance est lié à une grande responsabilité. Il a été convié à s'engager et à se munir de certaines qualités (amour du travail, sagesse, respect) pour exercer.



"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions, et observer en toutes circonstances les devoirs qu'elles m'imposent" ; telle est la formule de serment prononcée par le récipiendaire, à la demande du président du TGI.



Me Dheubhalbe Raoul a ensuite été renvoyé à l'exercice de sa fonction.