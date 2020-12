Tchad : un nouveau groupe de jeunes orpailleurs ramené à Ati depuis le Borkou

Le maire d'Ati a reçu dimanche au Centre social de la ville, un groupe de cinq jeunes orpailleurs qui a été acheminé par la Croix Rouge de la province de Bourkou pour une réunification avec les parents respectifs. C'est le 5ème groupe de jeunes orpailleurs qui est arrivé à Ati.



Avant d'inviter les parents de chaque jeunes, le maire de la ville d'Ati Abakar Moussa Kaïdallah a remercié une fois de plus l'UNICEF et la Croix Rouge de la province de Bourkou pour leurs actes humanitaire et salutaire.



Le maire Abakar Moussa Kaïdallah indique que la commune d'Ati reste disposée à accueillir ces jeunes pour les orienter vers leurs parents. Il lance un appel aux parents afin de conseiller leurs progénitures pour que la route soit barrée à cette immigration clandestine.