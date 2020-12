TCHAD Tchad : "un nouveau logo, c'est aussi le signe d'une évolution" (ministre Communication)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Décembre 2020









Ce 10 décembre 2020 marque également le 33ème anniversaire de la création de la télévision nationale.



"Le logo actuel de l’ONAMA composé de l’arc de triomphe de la place de la Nation, enveloppé dans les couleurs nationales, et contenant la carte du Tchad sur un globe terrestre tournant, est trop surchargé, et peu apprécié par la majorité des téléspectateurs. Depuis la mise en service de ce logo, les téléspectateurs ne cessent de réclamer le retour de l’ancien logo incarné par la grue couronnée", reconnait le ministre de la Communication.



Il ajoute que "c’est pour répondre à cette réclamation légitime du public, et tenant compte du fait que la grue couronnée est devenue une identité de la télé-Tchad depuis sa montée sur satellite en 2008, que la Direction Générale de l’ONAMA a pensé à revenir sur une version améliorée de l’ancien logo".



La version améliorée du logo est conçue selon des normes graphiques définissant rigoureusement les couleurs, les lettres, la typographie et les formes emblématiques. "La grue couronnée qui symbolise les valeurs de paix et de fidélité, est l’emblème tout trouvé pour l’ONAMA qui cherche à fidéliser ses téléspectateurs et auditeurs dans un Tchad en paix qui avance pour porter loin sa voix et ses images à travers le monde. L’ONAMA, en substituant, en cette fin d’année, son traditionnel arc de triomphe, méconnu du grand public, par une version améliorée d’un logotype plus moderne, vise à affirmer son identité visuelle exprimant ses couleurs, ses valeurs, sa personnalité morale et surtout son ambition sur l’échiquier national et international", souligne le ministre.

Selon Cherif Mahamat Zene, "un nouveau logo, c'est aussi le signe d'une évolution, le symbole d'un média public dynamique, en plein essor, fort de ses atouts techniques et technologiques inégalables dans la sous-région".



La nouvelle identité visuelle s’articule autour de trois symboliques alliant homogénéité, cohérence, conformité, originalité et qualité. Ces trois symboliques sont : le tricolore national, la diffusion des ondes et la mise en exergue des valeurs de fidélité et de paix incarnées par la grue couronnée. N'Djamena - Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Cherif Mahamat Zene, s'est exprimé jeudi à l'occasion du lancement du nouveau logo en version améliorée de l'Office national des médias audiovisuels (ONAMA).Ce 10 décembre 2020 marque également le 33ème anniversaire de la création de la télévision nationale."Le logo actuel de l’ONAMA composé de l’arc de triomphe de la place de la Nation, enveloppé dans les couleurs nationales, et contenant la carte du Tchad sur un globe terrestre tournant, est trop surchargé, et peu apprécié par la majorité des téléspectateurs. Depuis la mise en service de ce logo, les téléspectateurs ne cessent de réclamer le retour de l’ancien logo incarné par la grue couronnée", reconnait le ministre de la Communication.Il ajoute que "c’est pour répondre à cette réclamation légitime du public, et tenant compte du fait que la grue couronnée est devenue une identité de la télé-Tchad depuis sa montée sur satellite en 2008, que la Direction Générale de l’ONAMA a pensé à revenir sur une version améliorée de l’ancien logo".La version améliorée du logo est conçue selon des normes graphiques définissant rigoureusement les couleurs, les lettres, la typographie et les formes emblématiques.Selon Cherif Mahamat Zene, "un nouveau logo, c'est aussi le signe d'une évolution, le symbole d'un média public dynamique, en plein essor, fort de ses atouts techniques et technologiques inégalables dans la sous-région".La nouvelle identité visuelle s’articule autour de trois symboliques alliant homogénéité, cohérence, conformité, originalité et qualité. Ces trois symboliques sont : le tricolore national, la diffusion des ondes et la mise en exergue des valeurs de fidélité et de paix incarnées par la grue couronnée.





Dans la même rubrique : < > Tchad : La campagne contre les violences faites aux femmes a pris fin dans le Sila Tchad : le nouveau préfet d'Abougoudam installé au Ouaddaï Succes Masra : "si ça continue comme ça, le Tchad va se disloquer" Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)