Tchad : un nouveau-né et un bébé de deux mois retrouvés abandonnés à Abéché

Deux cas d'abandons d'enfants ont été notifiés la semaine dernière par les services sociaux à Abéché, dans la province du Ouaddaï. Une fillette de deux mois a été abandonnée à l'hôpital provincial d'Abéché et un nouveau-né de sexe féminin a également été retrouvé abandonné dans le 6ème arrondissement de la ville. Les deux enfants sont pris en charge à l'orphelinat "Bakan Al Salam" d'Abéché.



Selon Mahamat Tahir Adam Doutoum, chef de service protection et développement de l'enfant à la délégation de la femme du Ouaddaï, "c'est regrettable. Le premier cas c'était au niveau de l'hôpital aux environs de 1 heure du matin".



Il précise qu'une femme est venue confier son enfant à d'autres femmes assises sous les arbres de la cour de l'hôpital, avant de s'éclipser.



Le second cas a été signalé dimanche par le délégué du 6ème arrondissement de la ville.



"C'est dommage parce que l'orphelinat, ce n'est pas dans son mandat, c'est plutôt les orphelins. Mais souvent, nos cas d'abandons d'enfants, nous référons à l'orphelinat. On demande aux parents, chefs de quartiers et chefs d'arrondissements, surtout à la sécurité, de nous aider par rapport aux investigations pour mettre la main sur les mères des enfants", indique Mahamat Tahir Adam Doutoum.



"Même si c'est un parent, un chef de quartier, un jeune qui constate qu'une femme enceinte a accouché et s'est éclipsée, il faut dénoncer le cas et passer l'information. Nous demandons à tous ces acteurs de nous aider", ajoute le chef de service protection et développement de l'enfant à la délégation de la femme du Ouaddaï.