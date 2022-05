Tchad : un nouveau préfet installé à Koukou Angarana au Sila

Le gouverneur de la province du Sila, le général Ismaël Yamouda Djorbo a présidé la cérémonie de passation de service entre les préfets sortant et entrant du département de Koukou Angarana dans la province de Sila, ce 28 mai.



Le nouveau préfet du département de Koukou Angarana, Hassan Tom Aria, a été nommé par le truchement d'un message n°109 du 16 mai 2022, par le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Mahamat Bechir Chérif.



Le général Ismaël yamouda Djorbo a félicité le nouveau préfet et lui a demandé de veiller sur la protection de l'environnement, la récupération des armes illégalement détenues et l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a demandé au préfet entrant de veiller sur la santé de la population de Koukou Angarana, de poursuivre la sensibilisation sur la cohabitation pacifique et les anti-valeurs.



Le gouverneur a demandé au préfet entrant de prendre toutes les mesures disciplinaires à l'égard des agents de l'État, civils ou militaires qui mettront à mal l'ordre public.



"Toutes les forces de défense et de sécurité implantées dans votre circonscription administrative relèvent de votre autorité", a rappelé le gouverneur.