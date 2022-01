Tchad : un nouveau préfet installé dans le département de Lac Wey

Le préfet devra également promouvoir dans sa circonscription une administration efficace et de proximité à visage humain, au service exclusif des administrés, en plus de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les conflits éleveurs-agriculteurs.​



Le préfet est le chef de l'administration départementale. Il est dépositaire des pouvoirs de la République et doit veiller à l'exécution des lois et règlements. Le préfet exerce les pouvoirs hiérarchiques sur les sous-préfets et veille à la bonne gestion des affaires coutumières. Il lui appartient de contrôler et coordonner les activités des services publics et parapublics implantés dans sa circonscription puis d'en rendre compte de leur fonctionnement à sa hiérarchie.



La mairie de Moundou a décerné une attestation de reconnaissance au préfet sortant Mbaïram Alladoum.