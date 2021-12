Tchad : un nouveau projet de développement lancé au profit de Pala

Le projet d'appui à la gouvernance locale et au développement Communal de Pala a officiellement pris corps dans la ville. C'est un projet qui a une durée de 39 mois et un coût global de plus de 300 millions Fcfa, soit 92% de financement de l'Union Européenne et 8% de contribution de la mairie de Pala et de l'ONG Zonal partenaire de ladite commune.



Le maire de la commune de Pala, Tao Hindabo, voit en ce projet un facteur de développement. Ce projet s'inscrit dans le cadre des politiques nationales et le plan de développement 2021-2025.



L'objectif est de contribuer au renforcement des communes dans leurs rôles principaux du développement et de la bonne gouvernance au niveau local. Globalement, c'est pour consolider l'État de droit et les institutions démocratiques au Tchad, dit le coordonnateur national de l'ONG Zonal, Houssoubé Kakiné.



Il fait savoir que c'est depuis 3 ans que son organisation est à pieds d'œuvre pour la lutte contre la pauvreté et la recherche de la bonne gouvernance dans la province du Mayo Kebbi Ouest.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalet Pataïdang, relève que la gouvernance au niveau local est l'un des maillons de rétablissement de la confiance, du développement du pays et du renforcement de la démocratie à travers l'apprentissage progressif des interactions entre l'État et les différents secteurs notamment le privé.



Pour lui, l'émergence de la province du Mayo Kebbi Ouest dépend de mobilisation des collectivités locales et le renforcement de leurs capacités à jouer pleinement leurs rôles de première instance de gouvernance locale.