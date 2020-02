TCHAD Tchad : un nouveau siège et de nombreux défis pour la CEN-SAD

Le secrétaire exécutif de la communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD), Ibrahim Sani Abani, a déclaré mardi que l'inauguration du siège de l'institution à N'Djamena "marque un nouveau départ pour notre communauté qui est appelée à relever un certain nombre de défis."



"La CEN-SAD nouvelle est tournée vers la paix et le développement. Son action va donc s’inscrire dans l’accompagnement de ses Etats membres dans ces domaines en vue de l’atteinte des objectifs de développement durable", a-t-il dit.



La CEN-SAD entend contribuer au retour et à la consolidation de la paix et de la sécurité sur cette vaste étendue qu’est l’espace sahélo-saharien confronté aux fléaux du terrorisme, des trafics illicite d’armes et de drogue, de l’émigration clandestine et de la criminalité transnationale organisée.

Selon lui, "le monde que nous vivons, confronté tel qu’il est à des problématiques de plus en plus complexes, a besoin d’un partenariat international renouvelé et plus affirmé pour les affronter. Que ce soient la mise en œuvre du plan d’action mondial pour le climat, les changements climatiques, la désertification, l’assèchement et/ou l’ensablement du lac Tchad et du fleuve Niger ou d’autres conséquences négatives de l’évolution du climat, l’espace sahélo-saharien doit relever les défis de la résilience et de l’adoption."



Avec d'autres acteurs, la CEN-SAD s’attachera à rechercher des réponses à la mesure de ces fléaux qui dérégulent les systèmes de production, entrainent l’exode rural et l’émigration clandestine.



Ibrahim Sani Abani a expliqué que "l’espace sahélo-saharien doit demeurer cet espace d’interpénétration et d’échanges tous azimuts et doit, à cet effet, se doter d’infrastructures de communication et de règlementation harmonisée de commerce, comme il doit aussi permettre aux savoirs et savoir-faire de se mouvoir pour faire des atouts pour tous."

La secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, à l’Intégration africaine, à la Coopération internationale et à la Diaspora, Mme. Achta Saleh Damane, a souligné que "le Tchad est heureux d’accueillir le siège de la CEN-SAD à N’Djamena, en mettant gracieusement à sa disposition ce complexe comprenant pus d’une dizaine des bâtiments dont une grande salle de conférence."



Le Tchad, en sa double qualité de pays assurant la présidence en exercice et abritant le siège, "continuera à appuyer tous les efforts visant à concrétiser les pertinentes résolutions prises lors du dernier sommet extraordinaire de la CEN-SAD du 13 avril 2019", a indiqué la membre du Gouvernement.



Elle a ajouté que "le nouveau départ de la CEN-SAD doit résolument s’inscrire dans une nouvelle dynamique d’action, de gestion rationnelle des maigres ressources fournies par les Etats membres et de reddition des comptes."



Lors du dernier sommet extraordinaire de la CEN-SAD, il a été demandé à l'institution d'élaborer un plan d’action calé sur le nouveau mandat de quatre ans pour le faire adopter par le conseil exécutif par délégation de la conférence ; faire un audit du personnel et des comptes existants pour marquer le nouveau départ ; faire recruter le personnel du secrétariat exécutif prévu par le nouvel organigramme, conformément au nouveau manuel de procédure ; et établir un échéancier avec chacun des Etats membres qui n’ont pas payé leurs arriérés de contribution pour les aider à apurer dans un délai raisonnable de 2 à 3 ans au maximum.





