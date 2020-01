Tchad : un nouveau système de contrôle aérien lancé

L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar a lancé lundi au siège du contrôle aérien régional à N'Djamena, le nouveau système de surveillance "Automatic dependent surveillance-broadcast" (ADS-B).



Le lancement a eu lieu en présence du ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, général Mahamat Tahir Rozi.



Le Tchad est le premier pays de l'ASECNA a avoir lancé l'opérationnalisation du système ADS-B, dix ans après la décision prise par les ministres en charge des transports des pays membres de l'ASECNA.



Le nouveau système "permet au contrôleur au sol de détecter tous les avions qui survolent l'espace aérien ASECNA. A l'époque, nous n'avions pas une visualisation sur ce système. Maintenant, tout l'espace aérien ASECNA est couvert par ce système", a déclaré le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, général Mahamat Tahir Rozi.



Une réduction des distances de séparation dans les couloirs



Selon le ministre Mahamat Tahir Rozi, "ce changement peut jouer beaucoup dans la sécurité. A l'époque, l'écartement entre les avions se basait entre 150 et 200 km. Maintenant, on a rétréci le système, ils peuvent à 9, 10, 15 voire 20 km. On peut mettre beaucoup d'avions dans un petit espace. Avant on ne pouvait pas mettre beaucoup d'avions dans un petit espace. On gagne non seulement en espace. Non seulement en sécurité mais aussi en espace."



L'ADS-B est un système de surveillance coopératif pour le contrôle du trafic aérien et d'autres applications connexes. Un avion équipé de l'ADS-B détermine sa position par un système de positionnement par satellite (GNSS) et envoie périodiquement cette position et d'autres informations aux stations sol et aux autres appareils équipés de l'ADS-B évoluant dans la zone.



Les réglementations rendant obligatoire l’équipement ADS-B ont déjà été mises en application dans le monde entier, avec prise d’effet aux États-Unis en janvier 2020 et en Europe en juin 2020. D’autres pays sont en train de préparer des mandats pour sa mise en œuvre dans les prochaines années.