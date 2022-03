Tchad : un nouvel établissement scolaire inauguré à Mongo

Le directeur de l'établissement Mahamat Nour Moustapha a fait savoir que le lycée-collège a été crée le 10 mars 2016 à la demande des associations des parents d'élèves des écoles catholiques associées de Mongo (école Saint Benoit et école La Fraternité).



Cet établissement était logé dans les locaux de la cathédrale au foyer Saint Ignace de Mongo depuis l'année scolaire 2016-2017 avec une seule classe de 6ème. Il a progressé d'un niveau supérieur pour avoir la classe de seconde. Ce nouveau bâtiment permettra d'envisager les classes de Terminale.



Le bâtiment est composé de six classes, d'un bureau et d'une salle destinée à la bibliothèque.



Le gouverneur Sougour Mahamat Galma a indiqué que le bâtiment permettra d'augmenter la capacité d'accueil en favorisant la formation d'un nombre croissant de jeunes. Il a demandé aux enseignants et élèves de faire un bon usage du bâtiment.



La cérémonie a pris fin avec la coupure du ruban et la visite du bâtiment.