Tchad : un novembre numérique pour promouvoir la citoyenneté sur Internet

Le cofondateur de Wenak Labs, Salim Azim Assani, a animé ce mardi matin un point de presse à l'Institut français de N'Djamena sur le 'novembre numérique'. Il a annoncé le lancement du 2 au 3 novembre 2019 du 'novembre numérique', une initiative qui vise à fédérer tous les acteurs du numérique et à inculquer une culture numérique à l'ensemble de la population n'djamenoise.



Selon lui, l'initiative du 'novembre numérique' vise également à faire la promotion de la citoyenneté numérique au sein de la société, afin qu'elle soit au bénéfice du changement de comportement des utilisateurs d'Internet au Tchad.



Ce changement de comportement passe par la non diffusion de fausses informations et l'éducation des internautes à la contribution contre la cyber-haine ou le cyber-communautarisme.



"Nous avons pas mal d'activités qui vont se dérouler durant cette semaine : des formations, des ateliers et des conférences débats. Par exemple, nous avons des activités avec les jeunes de l’espace vert du Sahel autour de la construction d'ordinateurs à travers des outils électroniques recyclés. Nous aurons aussi des compétitions entre les génies en herbe, organisées à travers les lycées de la place, et des conférences", a détaillé Salim Azim Assani.