Tchad : un officier installé à la tête de la Légion °8 de gendarmerie du Moyen-Chari

Le directeur général de la gendarmerie nationale a présidé samedi matin à la place de l’indépendance de Sarh, la passation de service entre les commandants entrants et sortant de la Légion n°8 du Moyen-Chari.



La cérémonie a eu lieu en présence de Djibert Younous, gouverneur du Moyen-Chari.



Le colonel Orozi Korom Mahamat passe le commandement au colonel Mahamat Djamal Nimir, après quelques mois de service à la tête de la Légion n°8.



Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoinanti, instruit les officiers, sous-officiers et gendarmes de reconnaitre désormais le colonel Mahamat Djamal Nimir comme leur chef. Ils doivent l’obéir en tout temps et en toute circonstance pour le bien être du service.



Apres le défilé militaire, le général Djontan Marcel Hoinanti est allé constater les véhicules et motos saisis par les gendarmes en patrouille pour le respect du couvre- feu instauré dans la province à cause du rebondissement de la Covid-19. Le porte parole de la Légion de gendarmerie n°8 précise que les engins seront libérés contre le paiement de forte amendes.



Le général de division Djontan Marcel Hoinanti a réuni tous les responsables des différents services de la Légion de gendarmerie n°8. Au cours de la réunion, plusieurs sujets ont été évoqués : le conflit éleveurs-agriculteurs, le vol des bétails et les violences physiques observées ces derniers temps dans la ville de Sarh et ses environs ont été débattus.



Le directeur général de la gendarmerie national a instruit les responsables à réfléchir aux stratégies pour le maintien de la paix et la cohabitation pacifique. "Le gendarme doit agir promptement pour faire échec aux hors la loi", indique le général Djontan Marcel Hoinanti qui exhorte ses hommes à plus d’abnégation pour le bien-être de la population.