Par décret n°799 du 17 novembre 2021, le Lieutenant MAHAMAT ABAKAR OUSMANE est cassé au grade de soldat de 2ème classe, et radié du contrôle des effectifs des forces de défense et de sécurité pour haute trahison.



L'intéressé n'aura droit ni à la pension et à la solde de réforme, ni à une quelconque prime d'indemnité compensatrice.