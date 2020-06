Tchad : un parti s'insurge contre la dégradation de rues à N'Djamena

Le président national du Front des socio-démocrates tchadiens (FSDT), Ridouane Khalit Hassan, a déploré samedi, dans un communiqué, "l'inaction des autorités de la commune du 2ème arrondissement, face à la dégradation de l'avenue général Doumroh (Chari-Laguouna)."



Le parti demande aux autorités dudit arrondissement de "trouver une solution aux usagers de ce tronçon qui ne savent plus à quel saint se vouer."



Selon le parti, "ce tronçon est impraticable et la stagnation des eaux est nuisible pour la santé de la population, surtout en ce moment ou la Covid-19 est en train de faire des ravages."



Le FSDT appelle le maire à "prendre ses responsabilités afin de permettre à la population de sa commune de mener une vie saine pour le reste de la période de la saison pluvieuse."



Au cas contraire, le parti indique qu'il "prendra ses responsabilités et appellera les habitants de cette commune à des actions pacifiques pour montrer leurs souffrances aux hautes autorités de la République."