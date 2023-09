Tchad : un pas vers la lutte contre le chômage grâce au centre Al-Bourdjo à Ati

La cérémonie de remise s'est déroulée ce samedi 30 septembre 2023 dans les locaux dudit centre, en présence du maire de la ville d'Ati, des chefs de service de l'administration locale et des parents. Au total, 30 apprenants, garçons et filles, ont suivi une formation d'une durée de trois mois.



Le PDG du Centre Al-Bourdjo, Issa Hamid Bourdjo, a souligné que le centre, créé en 2022, œuvre dans plusieurs domaines, notamment la formation professionnelle, la formation en langues française, arabe et anglaise, la formation en informatique, la formation sur les techniques d'animation, ainsi que la formation sur la gestion et la comptabilité simplifiée des organisations de base. Le PDG a également saisi l'occasion pour encourager toutes les organisations locales à s'impliquer dans l'attribution des marchés afin de contribuer à la réduction du chômage chez les jeunes et à leur insertion pour l'épanouissement de la province.



En remettant les attestations, le maire de la ville d'Ati a félicité le PDG du centre pour cette initiative et a annoncé en accord avec le Délégué de cadastre la mise à disposition d'un terrain pour le centre, dans le but d'accueillir les jeunes et de les former afin de lutter contre le chômage.



La cérémonie de remise des attestations a marqué la fin de l'événement.