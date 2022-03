Tchad : un patient porte plainte contre l'hôpital La Renaissance

Mahamat Nour, un patient de l'hôpital de La Renaissance, a annoncé ce 24 mars qu'il porte plainte contre l'établissement de santé. Il demande aux autorités d'intervenir pour "sauver cette structure qui est au service de la population".



​Mahamat Nour évoque des "pratiques contraires aux exigences de diligence professionnelle, à l'éthique et à la déontologie médicale", ainsi que des "pratiques abusives, trompeuses et à la limite du criminel", ainsi que la présence de "médecins véreux". Des accusations auxquelles l'hôpital n'a pas encore réagi.



Saisi, l'Ordre des médecins du Tchad s'était déclaré compétent le 1er mars et avait demandé à Mahamat Nour de transmettre une plainte écrite avant d'agir, d'après les explications du plaignant.



Pour Mahamat Nour, ces mauvaises pratiques mettent à mal la notoriété de l'hôpital. La plainte "pédagogique" vise à amener les praticiens et les structures sanitaires à respecter l'éthique et la déontologie.