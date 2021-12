Tchad : un plaidoyer à Bongor contre les violences faites aux femmes

La déléguée de la femme, de la famille et de la protection de la petite enfance, Narcisse Biani, a indiqué que cette formation de Bongor tombe au moment où les femmes viennent de clôturer les 16 jours d’activisme contre les violences à leur égard.



Pour le représentant de l’UNFPA par ailleurs point focal du projet SWEDD, Matckoké Tchovaféné Vounki, la violence faite aux femmes est de plus en plus accentuée ces derniers temps au Tchad. Plus de 6000 victimes de la violence pitoyable à l’égard de la femme sont recensés en 2020.



Le représentant du coordonnateur national du projet SWEDD, Mahamat Saleh Atim, a relevé que les stratégies de lutte contre les VGB ne sont pas un effet de mode mais une réponse face aux difficultés.



Le projet SWEDD qui intervient au Tchad depuis 2015, au départ dans quatre provinces, se trouve aujourd’hui dans 12 provinces : les deux Mayo-Kebbi, la Tandjilé, le Chari Baguirmi, le Batha, le Wadi Fira, l’Ennedi Est, le Borkou, le Lac, le Kanem, le Hadjer Lamis et le Salamat.



Ndjingar Gaspard, secrétaire général de la province du Mayo-Kebbi Est, a souligné que le Tchad, à l’instar des autres pays d’Afrique, fait face à de nombreux défis de pauvreté qui catalysent les violences basées sur le genre, très récurrentes. Ces violences se traduisent par de viols, des mariages précoces et forcés, des phénomènes de rapt des jeunes filles et des coups et blessures à l’endroit des couches les plus vulnérables de la société.