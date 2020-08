Tchad : un plan d'urgence élaboré face aux inondations à N'Djamena

La délégation générale du Gouvernement auprès de la Commune de N’Djamena a élaboré un plan d'urgence pour faire face aux importantes inondations dans la capitale. Il a été présenté jeudi au Palais présidentiel.



Le plan prévoit des actions urgentes à mener dans l'immédiat, en fonction des besoins des communes.



Les zones les plus critiques seront prioritaires. C'est ce qui ressort de la réunion tenue ce matin par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, en présence des maires des communes.



Des risques de maladies et de déplacements des sinistrés sont à craindre. D'après la Présidence, le gouvernement "compte se donner des moyens afin d’éviter une complication de la situation et plus largement de trouver des solutions pérennes au phénomène cyclique des inondations."