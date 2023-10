Tchad : un plan de développement communal 2024-2028 pour une croissance locale

Le Plan de Développement Communal (PDC) de la commune urbaine de Mongo a été validé et adopté ce 27 septembre 2023 dans la salle de l'Adetic de Mongo. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le préfet du département du Guera, Salahadine Ahmat Mahamat, en présence du chef de projet PAG2 et du Maire de la commune urbaine de Mongo.



La commune de Mongo avait déjà un plan de développement en place depuis 2018, mais ce dernier a expiré en mai 2023. C'est pourquoi, dans le cadre du Programme d'Appui à la Bonne Gouvernance phase 2, le projet a procédé à la révision et à la mise à jour du PDC pour la période 2024-2028. Le chef de projet PAG2, Ahmat Netcho Abbo, a souligné que la révision du PDC fait partie intégrante de leur programme d'exécution.



Le Maire de la commune urbaine de Mongo, Abdelmalik Abderrahmane Béchir, a souligné que le PDC est un outil essentiel pour le développement et a encouragé chacun à contribuer à sa réalisation.



Salahadine Ahmat Mahamat, préfet du département du Guera, a rappelé l'importance cruciale du PDC comme feuille de route pour le développement de la commune. Il a exprimé sa gratitude envers l'Union européenne pour son soutien financier et a sollicité l'aide des ONGs, projets et programmes pour la mise en œuvre de ce PDC.