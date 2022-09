Tchad : un plan de sécurité et de prévention de la délinquance à Abéché

Le projet Action citoyenne pour le renforcement de la gouvernance locale de la sécurité au Tchad, à travers l’Association pour la promotion fondamentale de défense des droits humains au Tchad (APLFT), et le Conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance (PLSPD), ont signé des accords de petite subvention, pour la mise en œuvre du plan local de sécurité et de la prévention de la délinquance (PLSPD) de la commune d’Abéché.



Cette signature d’accords permettra aux CLSPD de la commune d’Abéché, à bien mener leur mission en matière de sécurité et de prévention de la délinquance. Le montant de la signature s'élève à 4 300 000 de FCFA, en vue d'exécuter un projet de plusieurs activités, pour une période de 3 mois.



Selon le coordinateur de l’APLFT de la zone Est, Ramadan Hamad, cette subvention est mise à la disposition du CLSPD, en vue de réaliser les activités planifiées au sein de la commune d’Abéché. Il a exhorté les bénéficiaires d'en faire bon usage, afin de relever les différents défis qui se posent au niveau de la commune d’Abéché.