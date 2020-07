Tchad : un plan stratégique déterminant pour développer le numérique et les postes

Après deux jours de travaux et de réflexions, l'atelier national de validation du Plan stratégique de développement du numérique et des postes 2020-2030 a pris fin jeudi à N'Djamena.



Le président du comité d'organisation Yamta Noel a énuméré plusieurs recommandations qui ont été élaborées par les participants.



Cette vision stratégique du Tchad requiert pour son financement la mobilisation de 1452.993.105.112 milliards de Francs CFA.



Découpé en deux plans quinquennaux, la mise en oeuvre du plan prévoit des mécanismes opérationnels et de suivi-évaluation. Il permettra au secteur postal mais aussi à l'économie numérique en général de pouvoir véritablement servir de levier de croissance pour le Tchad.



Parmi les observations et recommandations formulées au cours des échanges, il a été préconisé de mettre en place au niveau de l'ARCEP un mécanisme de régulation du marché des transferts électroniques d'argent, de moderniser la SIPE pour offrir un service de qualité aux consommateurs, de mettre en place au Ministère des Postes et de l'Économie numérique un mécanisme de soutien financier en vue de la participation des cadres de la SIPE aux rencontres internationales, et d'étudier la possibilité au niveau du ministère d'imposer au PME et PMI des lignes fixes.



Il a été évoqué également l'acquisition d'un système de brouilleur de signal radioélectrique frontalier, le développement et le renforcement des "marketplace", la mise en place d'un baromètre du numérique, le renforcement des capacités des agents et cadres de l'État pour une bonne gouvernance numérique, et la modernisation des infrastructures numériques de l'administration.



Le ministre des Postes et de l'Économie numérique, Dr. Idriss Saleh Bachar, a souligné la nécessite de migrer vers une économie basée sur les services efficaces et efficients.



"Notre pays dispose désormais d'un cadre de référence dans lequel devront s'insérer de façon harmonieuse et rationnelle toute politique, toute initiative, tout projet destiné au développement de l'économie numérique au moyen des technologies de l'information et de la communication", a estimé Dr. Idriss Saleh Bachar.