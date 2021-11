Tchad : un poste de contrôle supprimé à Sorga, à l'entrée de Pala

Le directeur général de la Gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoinati, pendant sa mission d'inspection au Mayo Kebbi Ouest, a échangé ce jeudi 18 novembre 2021 avec les responsables de la gendarmerie de la province. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des mesures prises par le président du Conseil Militaire de Transition (CMT), pour renforcer la sécurité des personnes et des biens.



A cette occasion, le directeur général de la Gendarmerie nationale a fait le point sur la mise en œuvre des mesures du président du CMT, notamment la levée des barrières de contrôle à l'intérieur du pays, l'interdiction de détention des armes de guerre par les civils et les militaires non autorisés, le renforcement de l'autorité de l'État.



Le général de division Djontan Marcel Hoinati a apprécié l'application des mesures gouvernementales, à l'exception d'un poste de contrôle de la gendarmerie érigé à Sorga à 22 km entre Kelo et Pala. Ce poste de contrôle est immédiatement supprimé par le directeur général. C'est la légion de gendarmerie N°17 du Mayo Kebbi Ouest qui a servi de cadre à la rencontre.