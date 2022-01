Tchad : un premier conteneur de 25 tonnes de viandes à l'exportation

Le projet est porté par la Société de développement des produits alimentaires en Afrique (SDPA) et ses partenaires, l'Alliance des coopératives et mutuelles du Tchad (ACMT), ORABANK-Tchad et le Groupe Bolloré.



Un premier conteneur de 25 tonnes de viandes (15 tonnes pour la RDC et 10 tonnes pour le Congo) quittera le pays. C'est Ie résultat d'un long processus commencé il y a de cela quatre ans, explique Dr. Noudjoullaye Djimounte, conseiller du directeur général de la SDPA en charge du volet élevage.



L'objectif est de commercialiser 9000 tonnes de viande en 2022 dont 4000 tonnes pour la RDC, 2500 tonnes pour la République du Congo et 2500 tonnes pour le Gabon. Suivront ensuite l'Angola, la Guinée Equatoriale et le Nigéria pour atteindre 15.000 tonnes en 2023. En 2024, la SDPA s'attaquera aux marchés de l'Egypte et des pays du Moyen Orient pour atteindre 20.000 tonnes.