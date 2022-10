Tchad : un premier ministre a été "proposé" par une "puissance étrangère", selon Saleh Kebzabo

"Chacun d'eux aurait pu accepter la proposition qui m'a été faite si c'est à eux qu'elle était adressée. (...) Beaucoup de ceux qui nous ont traité de traitres ont rejoint (...) on n'a rien dit, on les voit venir. Nous pensons qu'ils ont pris une bonne décision (...) Si c'est l'un d'eux qui était nommé premier ministre ou si c'est une puissance étrangère, comme c'est le cas, qui proposait que l'un d'eux soit premier ministre, on n'aurait pas traité ceux-là de traitres".

La déclaration du nouveau premier ministre Saleh Kebzabo sur les antennes de TV5 Afrique fait réagir. Interrogé sur son changement de position en décidant de soutenir les autorités de transition, Saleh Kebzabo a réagi aux accusations de "trahison" :La journaliste de TV5 Monde n'a pas manqué de reprendre Saleh Kebzabo sur cette affirmation, en l'invitant à "en dire plus". La réponse de Saleh Kebzabo : "non (...) je dis que je ne le répèterai pas et ne le dévoilerai pas mais ça se saura".Le chef du gouvernement n'a pas donné de précisions sur la "puissance étrangère" à l'origine de la proposition, ni sur le premier ministre proposé.Le leader du parti Les Transformateurs, Succes Masra, considéré comme la nouvelle force d'opposition au Tchad, a été pressenti au poste de premier ministre. La veille de la nomination du premier ministre, Succes Masra a interrogé le peuple à travers un sondage sur la conduite à adopter, n'excluant pas une participation au gouvernement sous conditions (notamment un "pouvoir réel" de décision).