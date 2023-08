Tchad : un présumé voleur de bétail arrêté dans le canton de Bébédjia

Le vol de bétail continue de préoccuper la province du Logone Oriental, avec une recrudescence récente de ce phénomène alarmant. Les agriculteurs sont aux prises avec la perte de leurs bœufs de travail, tandis que les autorités locales renforcent leurs efforts pour assurer la sécurité des biens et des citoyens. Malgré ces mesures, le vol de bétail persiste.



Ahmad Seid, résident de Ferrick Koutou Kagbe dans le canton de Bébédjia, a été appréhendé par les forces de défense et de sécurité pour son implication présumée dans le vol de bétail à Bengala, un village situé au nord de la ville de Bébédjia.



Selon des sources sécuritaires, Ahmad Seid est accusé d'avoir dérobé clandestinement deux taureaux du village de Bengala, les acheminant ensuite vers Bébédjia. Il aurait caché les bœufs dans une maison du quartier Bebeur.



Au petit matin, le présumé voleur aurait négocié avec un conducteur d'un véhicule commercial de marque Toyota Pickup, stationné au parc de Bébédjia, pour le transport des bœufs jusqu'à Moundou en vue de les vendre. Alors que le chauffeur se préparait pour le transport, il a été pris en flagrant délit par les habitants, qui ont alerté les autorités.



Informés de la situation, les gendarmes de la compagnie de Bébédjia se sont rendus sur place pour appréhender Ahmad Seid et mener des enquêtes afin de déterminer s'il avait des complices.