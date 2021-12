Tchad : un prisonnier du FACT est mort lors d'une évasion, clarifie le procureur

Le procureur de la République près le parquet de N'Djamena, Moussa Wade Djibrine, s'est exprimé ce 4 décembre sur les allégations de décès en détention de prisonniers de la rébellion à la maison d'arrêt de Klessoum. Il dément l'assassinat d'un prisonnier de la rébellion du FACT, Souleymane Saleh Issa.



Selon le procureur, dans la nuit du 29 novembre 2021, le prisonnier s'est évadé de la maison d'arrêt en escaladant le mur à l'aide d'un voile tissé pour la circonstance. C'est au cours d'une course poursuite hors de la maison d'arrêt qu'il a été atteint mortellement par une balle. Il est décédé des suites de ses blessures.



Le procureur précise que deux rapports du régisseur de la maison d'arrêt et de la direction nationale des recherches judiciaires confirment ses propos.



Suite à cette évasion, les forces de sécurité ont procédé le 1er décembre 2021 à une opération de fouille et de dénombrement des prisonniers.



En dehors de ce cas, aucun autre décès n'est avéré, clarifie le procureur Moussa Wade Djibrine.