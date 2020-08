Tchad : un programme d'action pour développer le secteur des arts et la culture

Les travaux de validation du programme d'action 2020-2022 de l'Union nationale des organisations culturelles et artistiques du Tchad (UNOCAT) ont été lancés samedi à la Maison de médias, en présence du ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat.



Selon le coordinateur national de l'UNOCAT, Dounia Tog-Yangar, l'ambition de l'UNOCAT est de contribuer autant que possible au développement du secteur de la culture et des arts au Tchad.



"Plus d'invention, plus largement partagées, sont indispensables au progrès et à un fonctionnement plus harmonieux de la société dans son ensemble et au développement du secteur. L'UNOCAT, après avoir mené une analyse prospective du secteur de la culture et des arts au Tchad, a bâti ce programme d'action 2020-2022", a-t-il expliqué.