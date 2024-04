Tchad : un programme de sensibilisation pour renforcer la paix communautaire à Bébédjia

L'événement visait à informer et à éduquer les femmes et les jeunes sur les stratégies pour parvenir à une paix durable. La délégation a été chaleureusement accueillie par les résidents à un kilomètre de l'entrée de ferrick Nara. Le chef de ferrick, Mahamat Oumar Barth, a exprimé son soutien à travers un discours de bienvenue.



Durant son intervention, Rokoule Nekian Brigitte a souligné l'importance de l'écoute et de l'entente entre les différentes communautés pour favoriser la paix et le développement local. Elle a encouragé les femmes des ferricks à devenir des actrices clés dans la diffusion des stratégies de paix, en alignement avec les principes promus par le président de transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno. Elle a insisté sur le rôle crucial du dialogue, basé sur l'empathie et l'humanisme, dans la résolution des conflits.



Bazil Boinbe, animateur de la plateforme des femmes de la Nya, s'est également exprimé, se félicitant de l'accueil et précisant certains concepts clés liés à la paix. Il a encouragé les habitants du ferrick Nara à organiser des visites d'échange avec d'autres communautés pour renforcer la cohabitation pacifique.



Cette rencontre a également été l'occasion pour plusieurs participants de plaider en faveur d'un dialogue inclusif, libre de toute influence, afin de consolider la paix au sein de la communauté.



L'événement a conclu sur des propositions concrètes pour améliorer la communication et la compréhension mutuelle entre les communautés, essentielles pour le développement pacifique de la région.