Tchad : un projet d'adduction d'eau potable annoncé dans l'ennedi Est

Le ministre Alio Abdoulaye Brahim a informé la population d'un projet d'optimisation de l'adduction d'eau potable (AEP) qui devrait débuter dans les jours à venir.



"Ce projet sera le plus grand que le Tchad n'a jamais encore connu. La politique prônée par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie de la population tchadienne par la mise à disposition d'une eau de bonne qualité et en quantité suffisante, a conduit le département à planifier et réaliser plusieurs ouvrages au Tchad en général et dans la province de l'Ennedi-Est en particulier", a expliqué Abdoulaye Brahim.



Malgré les efforts, la ville d'Amdjarass souffre du manque d'eau. La STE fournit à la commune d'amdjarass 1152 m2 par jour pour une population de 30.765 habitants. Les besoins en eau de la ville sont estimés à 2652 m2 par jour, soit un déficit de 1500 m2.



En réponse aux besoins et pour optimiser la desserte en eau, il est envisagé le drainage de l'eau non seulement vers la ville d'Amdjarass mais aussi vers les localités environnantes (Bahaï, Birdouane et Berdaba), à travers l'exploitation des barrages de Kariari.