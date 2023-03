Tchad : un projet d'hygiène et d'assainissement lancé dans la ville d'Abéché

Tous les chefs d'arrondissements, les chefs de quartiers et les carrés de la ville ont assisté à la rencontre, en présence de la première adjointe au maire de la ville, Khadidja Assamah Issa.



Sur la base d'une convention d'accord signée en date du 29 mai 2019 avec la mairie d'Abéché, en vue de mettre en œuvre des activités liées à l'assainissement, l'ONG Kittes s'est engagée à élaborer un projet qui prend en compte l'éradication des défécations à l'air libre, la propreté des marchés, des quartiers ainsi que des lieux publics.



Selon le coordinateur de l'ONG nationale Kittes, Mahamat Hissein Kittir, le projet prévoit la construction de 20 latrines publiques à double fosse sèche ventilée écologique à proximité des marchés, des établissements scolaires, sanitaires et sportifs.



De plus, 2910 bacs à ordures sous forme de demi-fûts seront installés à proximité des marchés, sur les axes goudronnés et 30 autres seront placés dans les quartiers de la ville d'Abéché pour la gestion quotidienne des déchets ménagers, ainsi qu'un grand dépotoir de 280 m² dans chaque arrondissement.



Il y aura également 55 écrans géants alimentés par l'énergie solaire, installés à proximité des marchés, des établissements scolaires, des centres de santé, des terrains de sport et des ronds-points, avec du contenu à usage de sensibilisation lié aux défécations à l'air libre et aux pratiques d'hygiène pour permettre à la population de prendre conscience.



La maire Khadidja Assamah Issa a salué le projet de l'ONG nationale Kittes sur l'hygiène et l'assainissement dans la commune d'Abéché, qui cadre parfaitement avec la politique de son institution qui œuvre sans relâche pour le bien de la population. Elle a ensuite souhaité plein succès à ce projet.