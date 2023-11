Tchad : un projet de budget "jamais égalé" de plus de 2004 milliards Fcfa pour 2024

Deux projets de texte ont été examinés, le premier est un projet de Loi portant amnistie générale pour les faits commis pendant les évènements du 20 octobre 2022 et le second est un projet de Loi portant de finances pour l'exercice 2024.



Malgré le contexte de transition ainsi que les défis sécuritaires, économiques, humanitaires et sociaux, le projet de loi de finances pour l'exercice 2024 est atypique à plus d'un titre : de part son niveau de recettes prévisionnelles jamais égalé de plus de 2004 milliards Fcfa contre 1884 milliards Fcfa en 2023, contre des dépenses de l'ordre de 1935 milliards Fcfa.