Tchad : un projet de participation citoyenne pour une transition inclusive dans l'Ennedi Ouest

Malgré quelques avancées depuis le début de la transition, de nombreux défis subsistent, tels que le manque de sensibilisation et d'informations en temps réel sur le processus de transition en cours et les prochaines échéances électorales.



Dans le but de répondre à ces défis et de renforcer la participation citoyenne pour une transition inclusive et des élections démocratiques, l'association pour le développement de Mourtcha souhaite donner une voix aux citoyens marginalisés et vulnérables, tant au niveau local que national. Elle envisage de mettre en place un cadre de veille citoyenne en collaboration avec les médias, afin d'assurer des élections transparentes, libres, crédibles et avec une forte participation.



Plusieurs activités sont prévues dans les villes de Kalaït, Oula et Torboul, comprenant des assemblées publiques, des conférences de presse, des émissions radio et des caravanes de sensibilisation sur une période de 5 mois.