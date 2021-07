Tchad : un projet de riposte contre le Covid-19 lancé au Ouaddaï

La salle de conférence de l'ADETIC d'Abéché a servi de cadre au lancement du projet de préparation et de riposte contre le Covid-19, de l'ONG Initiative Humanitaire pour le développement local, en abrégé IHDL. Le coordinateur provincial du Ouaddaï, Djimet Yallah Namba, a fait savoir que le Tchad, à l'instar d'autres pays du monde, fait face à une crise sanitaire grave due à la pandémie du Covid-19. Pour lui, ce projet a été conçu pour soutenir la mise en œuvre du plan d'action national du Tchad contre la pandémie du coronavirus.



Le projet contribuera à renforcer la capacité nationale de riposte d’urgence contre le Covid-19, dans ses trois composantes, à savoir : préparation et riposte d'urgence contre le Covid-19 ; engagement communautaire et communication pour le changement social et comportemental ; la gestion, suivi-évaluation et la mise en œuvre.

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Mahamoud Mahamat Saleh Hayar, accompagné du conseiller à l'économie Ben Alifa, a procédé au lancement officiel de ce projet dans la province du Ouaddaï. Il a salué une fois encore, la détermination des bailleurs de fonds, en l’occurrence la Banque mondiale, pour son appui dans la protection des populations contre les différentes maladies à potentiel épidémique.



Pour lui, à travers la coordination de riposte contre le Covid-19, le Tchad a pu assurer de manière équitable, l'accès au diagnostic, aux traitements et aujourd'hui, enclencher la campagne de vaccination contre le Covid-19. Par conséquent, s'agissant de cette pandémie, personne en effet ne sera en sécurité tant qu’elle subsistera, a-t-il indiqué. Il faut noter que ce projet intervient dans cinq provinces du pays, notamment le Ouaddaï, dans le camp des réfugiés de Kouchaguine Mourra et celui de Gaga, pour une période de 18 mois.