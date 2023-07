Tchad : un projet de valorisation des produits forestiers non-ligneux lancé au Moyen-Chari

L'atelier, lancé par le gouverneur du Moyen-Chari, Ousman Brahim Djouma, a réuni une soixantaine de participants venant de toute la province du Moyen-Chari.



Ce projet, qui regroupe les chefs traditionnels, les représentants des services déconcentrés de l'État ainsi que les différentes plates-formes des coopératives des femmes et des jeunes, vise à renforcer les capacités et compétences des promoteurs des initiatives économiques locales de valorisation des PFNL. Son objectif est également d'améliorer les revenus de ces acteurs afin de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.



Mahamat Tahir Teboun, délégué par intérim de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable du Moyen-Chari, a appelé les participants à intensifier leurs actions de sensibilisation sur l'importance des ressources naturelles, la protection et la préservation de la couverture végétale.



Le directeur pays de Caritas Suisse, Guilou Facho Barnabas Guy-vi, représentant du consortium, a souligné que la particularité du projet PFNL réside dans la mise en place d'une nouvelle approche de quatre chaînes de valeur et la création d'un cadre de concertation du secteur PFNL dans chaque département.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousman Brahim Djouma, s'est réjoui du lancement de ce projet dans sa province et a rappelé aux responsables du projet que celui-ci doit avoir un impact à tous les niveaux dans la province du Moyen-Chari. Il a notamment mentionné le recrutement des jeunes, la sollicitation des entreprises locales pour répondre aux besoins du projet et une meilleure collaboration avec les autorités afin de suivre efficacement leurs activités.



Le projet "Valorisation des Produits Forestiers Non-Ligneux (PFNL) au Tchad" couvre trois provinces, à savoir le Mandoul, le Logone Oriental et le Moyen-Chari.