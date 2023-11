Tchad : un projet pour la santé maternelle et infantile lancé au Hadjer-Lamis

Dans la province de Hadjar-Lamis (Canton Afrouk), le projet de renforcement de la santé maternelle et infantile au Tchad a été officiellement lancé. Cet événement a également célébré la réception de 27 centres de santé établis par le projet d'extension des services de santé primaire au Tchad, en présence de responsables militaires, civils et de partenaires internationaux.



Jacques Boyer, représentant de l'UNICEF au Tchad, a exprimé sa reconnaissance au gouvernement tchadien pour ses efforts continus en faveur de la santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Il a salué la tenue d'un dialogue national en avril 2022 sur la mortalité associée, suivi par l'adoption d'une feuille de route pour la mise en œuvre des engagements pris par les intervenants.



Malgré des progrès significatifs dans la réduction de la mortalité infantile de moins de cinq ans, des défis importants demeurent, notamment en matière de mortalité néonatale et de soins lors de l'accouchement. Boyer a souligné l'importance de renforcer le réseau sanitaire et le système de santé communautaire pour atteindre l'Objectif de Développement Durable 3, qui cherche à assurer la santé et le bien-être pour tous.



Le ministre de la Santé Publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a souligné que ce projet matérialise la volonté des autorités tchadiennes et des partenaires internationaux de renforcer le système de santé. Les provinces d'Ennedi Est, Mandoul et Salamat ont été choisies pour cet investissement majeur en raison de leur manque d'infrastructures sanitaires et de leurs indicateurs de santé préoccupants.



L'UNICEF a été remercié pour sa participation directe dans la gestion de ce projet, qui unit le gouvernement tchadien, la Banque Islamique pour le Développement et l'UNICEF. Le projet est perçu comme un modèle potentiel de réussite à étendre dans le pays.